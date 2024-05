Allenamento Lazio, le ultime verso il Sassuolo: tanti i dubbi per Tudor in vista dell’ultima giornata di campionato

Prosegue la preparazione della Lazio in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo all’Olimpico, ultimo impegno stagionale dei biancocelesti di Tudor.

I problemi per il tecnico sono soprattutto in difesa visto che, oltre allo squalificato Casale, nella giornata di oggi non si sono allenati Patric e Hysaj che dunque sono in dubbio. Davanti solito ballottaggio Immobile-Castellanos mentre c’è l’imbarazzo della scelta a centrocampo dove dovrebbe tornare dall’inizio Guendouzi in coppia con Kamada.