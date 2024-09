Allenamento Lazio, TORNA Castellanos: Baroni ritrova UN’ARMA in più

Taty Castellanos torna ad allenarsi con il resto del gruppo, mister Marco Baroni lo avrà quindi a disposizione per la gara di Europa League

Buone notizie dalla seduta mattutina di allenamento, insieme al gruppo si è visto anche Taty Castellanos. L’infortunio muscolare dell’argentino sembrerebbe ormai alle spalle e partirà con la squadra per la trasferta di Amburgo contro la Dinamo Kiev.

Verosimilmente, l’ex Girona, dovrebbe partire dalla panchina in Europa League, mister Marco Baroni potrebbe però sfruttarlo come arma in più a gara in corso. L’obiettivo sarebbe quello di averlo al meglio della condizione per Torino-Lazio, terza trasferta consecutiva, in programma domenica 29 settembre.