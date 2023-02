Allenamento Lazio: tanti i dubbi di Sarri verso la Juve. C’è Immobile

La Lazio ha svolto oggi l’allenamento di rifinitura in vista dei quarti di finale di Coppa Italia di domani contro la Juventus

La Lazio si è ritrovata oggi in quel di Formello per l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani contro la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. Sono tanti i dubbi di formazione per Sarri.

In porta dovrebbe tornare Maximiano, al centro della difesa Patric insidia uno tra Casale e Romagnoli con Lazzari e Marusic (favorito su Hysaj) come terzini. A centrocampo possibile turno di riposo per uno tra Luis Alberto e Milinkovic con Vecino favorito per l’eventuale sostituzione. Cataldi in vantaggio su Marcos Antonio in regia. Infine, probabile turno di riposo per Pedro. Immobile tornerà al centro dell’attacco con ai suoi lati Felipe Anderson e Zaccagni.