Allenamento Lazio: Sarri fa turnover, Basic e Zaccagni si scaldano

La Lazio cominicia la prepaparazione in vista della gara di Europa League contro il Galatasaray, seduta di allenamento pomeridiana

Dopo la seduta di scarico di ieri mattina, oggi seduta pomeridiana per la Lazio. L’appuntamento a Formello è per le 17.15 circa, quando la squadra scenderà in campo per prepararsi alla sfida con il Galatasaray, che aprirà l’avventura in Europa League.

Inizia la seduta di allenamento pomeridiana in vista della gara di Europa League contro il Galatasaray. È presente Francesco Acerbi, nonostante la nascita della primogenita Vittoria. Riscaldamento leggero giusto per una riattivazione muscolare. Esercitazioni finalizzate a degli scatti, con una divisione in gruppi per fare un mini gioco, una sorta di gioco a tris con i fratini usati come bandiere da pozizionare in una fila da tre. Poi si farà sul serio con la parte tattica per miglioare quello che non ha funzionato contro il Milan.

Per la gara in Turchia, Sarri potrebbe mescolare le carte scegliendo Basic e Zaccagni dal primo minuto per far tirare il fiato a qualche titolarissimo. Turnover anche in mezzo al campo, con Cataldi ed Escalante che potrebbero sostituire Leiva, si scaldano Patric e Radu.