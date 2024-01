Allenamento Lazio: seduta di ripresa per la squadra di Sarri. Il report completo. Oggi i biancocelesti sono scesi a Formello dopo la vittoria ad Udine

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la seduta di ripresa della squadra di Sarri in vista del derby di Coppa in programma mercoledì 10 gennaio.

IL REPORT– «Archiviato la vittoria contro l`Udinese, la squadra questa mattina si è ritrovata presso l`S.S. Lazio Training Center a partire dalle 11:00 per iniziare la preparazione in vista della sfida di Coppa Italia Frecciarossa contro la Roma.Dopo una prima fase di riscaldamento tecnico, i calciatori che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto un lavoro di natura tecnica seguita da una partitella a campo ridotto».