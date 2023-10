Allenamento Lazio: seduta di ripresa per i biancocelesti dopo la vittoria all’Olimpico. Il report completo

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la ripresa degli allenamenti della squadra di Sarri dopo la vittoria di ieri sera contro la Fiorentina. Di seguito il report.

Ci sono soltanto i calciatori rimasti a riposo ieri o impiegati nel secondo tempo. Tra questi Pedro, lo spagnolo ha inciso contro la Fiorentina con il cross che ha portato al rigore, chiede spazio e insidia la maglia di Zaccagni per il match al Dall’Ara.

È uno dei dubbi di formazione. Le prove tattiche a Formello scatteranno domani quando andrà in scena la sgambata dell’antivigilia, la prima con il gruppo intero sul terreno di gioco. Oggi i titolari sono rimasti in palestra. Casale è l’unico ai box, finito ko per una lesione muscolare all’adduttore. Ne avrà per circa un mese, toccherà di nuovo a Patric affiancare Romagnoli. Per domani, invece, l’allenamento è stato fissato alle 15.

REPORT DELLA SEDUTA– «Allenamento di ripresa per la Lazio che questa mattina, dopo la vittoria contro la Fiorentina, è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:30. Archiviato il consueto riscaldamento atletico, i calciatori che non sono scesi in campo dal primo minuto contro i toscani, hanno effettuato un breve lavoro di potenziamento atletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto che hanno concluso la seduta. Gli uomini di Sarri si ritroveranno domani a partire dalle ore 15:00 per una nuova seduta in vista della gara contro il Bologna».