Allenamento Lazio, RIPOSO dopo il Cadice: ecco QUANDO si torna al lavoro a Formello

Allenamento Lazio, la squadra a riposo dopo la partita con il Cadice: ecco quando torneranno a lavorare a Formello

Con la partita contro il Cadice è finito il pre-campionato della Lazio. Dopo la partita la squadra è rimasta la notte a Jerez de la Frontera ed è tornata questa mattina a Roma. Con il gruppo non ha viaggiato Pedro, che ha ricevuto un permesso della società per rimanere in Spagna con la moglie dopo la nascita della sua quarta figlia.

Marco Baroni ha concesso alla squadra due giorni di riposo – oggi e domani – per poi ritrovarsi mercoledì alle 18.00 a Formello per preparare la prima sfida di campionato contro il Venezia: in occasione del debutto il tecnico spera di avere a disposizione Rovella e Nuno Tavares, alle prese con il recupero dopo i problemi fisici.