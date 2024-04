Allenamento Lazio, Tudor suona la carica: «Sveglia, ci giochiamo la vita». L’urlo dell’allenatore durante la seduta di ieri

Come riportato da Il Messaggero, durante l’allenamento di ieri Tudor ha urlato ai suoi giocatori «Svegliamoci, domani ci giochiamo la vita. Guai a pensare ad altro». L’allenatore della Lazio vuole la concentrazione alle stelle dopo le sconfitte con la Juve in Coppa Italia e con la Roma nel derby. Il match contro la Salernitana di questa sera dovrà servire per rialzare la testa e per cercare di concludere nel migliore dei modi il campionato.