Allenamento Lazio, rifinitura pre Juve: si rivede Guendouzi. Le ultime sulle scelte di Tudor per la gara di domani contro i bianconeri

Giornata di rifinitura in quel di Formello per la Lazio di Igor Tudor, che domani sera sfiderà la Juve nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Prove di formazioni per il tecnico croato, che oggi ha ritrovato Matteo Guendouzi, che domani sera sarà sicuramente titolare a centrocampo, in un centrocampo con a fianco Danilo Cataldi. In difesa punta al rientro anche Romagnoli, che agirà in mezzo a Gila e Casale, mentre davanti il trio di Marassi, ovvero Felipe Anderson, Luis Alberto dietro Castellanos.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. A disp