Allenamento Lazio: ballottaggio Lazzari-Marusic. Immobile c’è

Allenamento Lazio, Sarri guida la rifinitura prima del match contro il Milan: Immobile c’è, recuperato anche Lazzari

Tutti a disposizione per mister Sarri. Immobile non è in discussione: l’attaccante ha smaltito l’affaticamento rimediato con gli impegni in Nazionale, ma è pronto per guidare la sua Lazio nella gara contro il Milan. Al suo fianco il tandem Pedro-Felipe Anderson, con Zaccagni pronto ad esordire a gara in corso.

Il Comandante non risparmia neppure Luis Alberto: il feeling creato con lo spagnolo è eccezionale, a lui il compito di illuminare la squadra con le sue giocate. Milinkovic e Leiva completeranno il reparto, mentre Basic potrà sperare in una chance per l’esordio in biancoceleste.

Il ballottaggio si apre in difesa: Lazzari ha appena superato un problema al polpaccio, mentre Marusic è tornato da poco dagli impegni con il Montenegro. Confermati Hysaj, Acerbi e Luiz Felipe per il resto del pacchetto. Sarà ancora Reina a dirigere i lavori dalla porta.