Allenamento Lazio, Pedro e Zaccagni in gruppo. Out Lazzari – FOTO

Allenamento Lazio, Pedro e Zaccagni in gruppo nella rifinitura per Midtjylland. Out Lazzari: tornerà dopo la sosta

Giornata di rifinitura in quel di Formello: domani la Lazio sfiderà il Midtjylland per la seconda giornata di Europa League. Solo 15 minuti accessibili ai media, ma sufficienti per vedere Pedro e Zaccagni aggregati col resto del gruppo, out invece Lazzari che tornerà coi compagni dopo la sosta.

*seguono aggiornamenti