Allenamento Lazio, rifinitura in vista dell’Inter, idea Radu centrale

Allenamento Lazio: la rifinitura in vista dell’Inter ha permesso a Sarri di studiare le alternative ad Acerbi. Radu provato centrale

La Lazio è scesa in campo in quel di Formello per la rifinitura della gara di domani sera contro l’Inter a San Siro. Sarri ha dovuto far fronte all’indisponibilità di Acerbi, infortunatosi nell’ultima gara contro l’Empoli.

Al centro della difesa è stato provato Radu, favorito su Patric, accanto a Luiz Felipe. Hysaj e Marusic sugli esterni. A centrocampo intoccabili Milinkovic-Savic e Cataldi, è aperto il ballottaggio tra Luis Alberto e Basic. Il secondo ha superato i problemi al pube ed è favorito sullo spagnolo. Davanti solito tridente Felipe Anderson, Immobile, Pedro con Zaccagni che insidia il brasiliano per un posto da titolare.