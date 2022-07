Allenamento Lazio, rifinitura in vista del Genoa. Pedro out – FOTO

La Lazio ha svolto la sua prima seduta nel ritiro di Grassau in Germania: rifinitura in vista del Genoa. Pedro ai box, c’è Casale

La Lazio ha svolto oggi il primo allenamento nel ritiro in Germania, propedeutico alle due amichevoli contro il Genoa (oggi pomeriggio) e contro la Nazionale del Qatar (sabato 30 luglio).

Proprio la seduta odierna è stata dedicata alla preparazione della sfida di oggi pomeriggio: Sarri ha riabbracciato Casale, tenuto ieri a riposo a Formello, ma perde Pedro che non prenderà parte alla gara di oggi. Per lui lavoro individuale, nei prossimi giorni il rientro in gruppo. Qualche dubbio su Patric: per lui oggi solo terapie al ginocchio destro.