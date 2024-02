Allenamento Lazio: rifinitura anti Atalanta e partenza per i biancocelesti. Il report completo della seduta

Seduta di rifinitura oggi per la Lazio in vista della sfida di domani. Patric e Zaccagni fuori, sono i due infortunati. Cataldi squalificato, è l’assenza che riconsegna la maglia in regia a Rovella. Ai lati dell’ex Monza ci saranno Guendouzi e Luis Alberto, in pole sulla candidatura di Vecino. I problemi e i dubbi sono soprattutto in attacco. Out Zaccagni (ci prova per il Cagliari o per il Bayern), Immobile tornerà dalla squalifica, ma si gioca il posto con Castellanos.

Sulle fasce probabile conferma per Isaksen e Felipe Anderson, anche se durante la rifinitura il brasiliano si è mosso sulla fascia destra. Pedro, in calo di rendimento nelle ultime settimane, spera comunque di strappare una chance dall’inizio. In difesa, salvo sorprese, sarà Gila a fare coppia con Romagnoli. Sicuro dell’impiego Marusic, mentre Lazzari favorito su Pellegrini e Hysaj, con il montenegrino pronto quindi a muoversi a sinistra.