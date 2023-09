Allenamento Lazio, rifinitura alla vigilia dell’Atletico: il report sulla seduta pomeridiana

Ultime prove tattiche in vista dell’esordio in Champions League della Lazio, che domani sera ospiterà l’Atletico Madrid nella prima gara del girone.

COMUNICATO- Ecco il report della seduta odierna. Allenamento pomeridiano per i biancocelesti che, quest`oggi, si sono ritrovati presso l’S.S. Lazio Training Center a partire dalle ore 17:00. Al termine di un iniziale fase di attivazione muscolare, i biancocelesti hanno svolto un ampio lavoro di carattere tattico in vista della sfida di domani sera in casa contro l’Atletico Madrid.