Allenamento Lazio, buone notizie per Sarri! Zaccagni è rientrato in gruppo. Differenziato per Basic I dettagli

Allenamento Lazio, il tecnico della Lazio riabbraccia il suo numero 10 rientrato nella seduta odierna a Formello. Basic ancora a parte

Buone notizie in casa Lazio a pochi giorni dalla delicata sfida di campionato. Il tecnico Maurizio Sarri può finalmente tornare a sorridere per il recupero di una pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico, in vista della trasferta in Sardegna contro il Cagliari guidato da Fabio Pisacane.

Formello Lazio: tutti gli aggiornamenti sugli uomini di Sarri

Zaccagni torna a disposizione per la trasferta di Cagliari

La novità più rilevante della sessione odierna riguarda Mattia Zaccagni. L’esterno biancoceleste ha ufficialmente smaltito la lesione muscolare all’addome che lo aveva tenuto ai box nelle ultime settimane, tornando ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. La sua presenza nel gruppo squadra aumenta sensibilmente le opzioni offensive per la gara di sabato sera all’Unipol Domus, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A.

Dubbio Basic e ultime prove anti-Cagliari

Se da un lato il rientro del numero 20 porta entusiasmo, dall’altro resta ancora qualche incognita a centrocampo. Toma Basic, infatti, ha proseguito anche oggi con il suo programma di lavoro differenziato. Le sue condizioni verranno monitorate attentamente, ma la sua presenza dal primo minuto appare al momento complicata. Il tecnico toscano dovrà dunque valutare alternative solide per mantenere l’equilibrio della mediana.

La rifinitura decisiva per la formazione anti-Cagliari

Il tempo stringe e rimane soltanto la seduta di rifinitura di domani per sciogliere gli ultimi dubbi tattici. Sarà l’ultimo test sul campo a fornire indicazioni definitive a Sarri per delineare l’undici titolare capace di affrontare la formazione di Pisacane. Con il rientro di Zaccagni, la Lazio punta a ritrovare quella spinta laterale necessaria per scardinare la difesa sarda e portare a casa punti pesanti per la classifica.