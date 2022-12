Allenamento Lazio, domani seduta mattutina: i dettagli

Dopo l’allenamento tattico di oggi, la Lazio si ritroverà nella mattinata di domani in quel di Formello: i dettagli

Dopo l’allenamento tattico e atletico di oggi, la Lazio si ritroverà nella mattinata di domani in quel di Formello.

L’appuntamento per gli uomini di Sarri, come ricordato dal sito ufficiale del club biancoceleste, è previsto per le ore 10.30. Insomma, prosegue l’avvicinamento alla sfida con il Lecce del 4 gennaio 2023, che sancirà la ripartenza del campionato.