Allenamento Lazio: Pedro a riposo. Le condizioni di Casale e Cancellieri

Allenamento Lazio: riprende la preparazione a Formello, Pedro a riposo. Tutto ok per Cancellieri e Casale

Dopo il weekend libero è ripresa la preparazione a Formello per la Lazio. Domani i biancocelesti si recheranno a Grassau (in Germania) dove affronteranno il Genoa mercoledì e il Qatar sabato in amichevole.

Maurizio Sarri può sorridere: tutti i giocatori sono a disposizione compresi Cancellieri e Casale, che hanno smaltito i problemi avuti durante il ritiro di Auronzo. Oggi ha riposato solo Pedro ma le sue condizioni non preoccupano lo staff medico biancoceleste. Il menù dell’allenamento ha previsto una fase di riattivazione muscolare per poi passare ad esercitazioni sul 4-3-3 e una partitella finale a campo ridotto.