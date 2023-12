Allenamento Lazio, fissata per oggi la ripresa: i biancocelesti preparano la sfida di domenica con l’Inter

Archiviata la partita contro l`Atletico Madrid, la Lazio tornerà ad allenarsi nella giornata di oggi in vista del prossimo impegno in casa contro l`Inter, in programma domenica 17 dicembre alle ore 20:45.

Gli uomini di Sarri si ritroveranno presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30.