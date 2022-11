Allenamento Lazio, Immobile in gruppo. Tanti dubbi per Sarri

Allenamento di rifinitura in casa Lazio. E le notizie arrivano tutte da Ciro Immobile, che oggi ha lavorato in gruppo

Allenamento di rifinitura in casa Lazio. E le notizie arrivano tutte da Ciro Immobile, che oggi ha lavorato in gruppo. Intera seduta con il resto dei compagni per l’attaccante, che domani potrebbe mettere minuti nelle gambe per rientrare definitivamente contro la Juventus.

Visto il forfait di Zaccagni, dovrebbe essersi una chance dal 1′ per Cancellieri. I maggiori dubbi per Sarri sono però a centrocampo, con Luis Alberto, Vecino e Basic che si contendono una maglia. A spuntarla potrebbe essere lo spagnolo. Oggi non si è allenato Patric e quindi potrebbe essere confermato la coppia Casale-Romagnoli, anche se scalpita Mario Gila.