Allenamento Lazio: Maximiano assente, permesso speciale per il portiere

Allenamento Lazio: Maximiano non è presente nella seduta di allenamento in corso a Formello. Permesso speciale per il portiere

Dopo due giorni liberi concessi da Sarri, la Lazio è tornata a faticare sui campi di Formello in vista dell’amichevole di sabato contro il Real Valladolid.

Nella seduta d’allenamento in corso non c’è però Luis Maximiano. Non si tratta di un infortunio, il motivo dell’assenza del portiere è ben più felice. L’ex Granada – infatti – ha ottenuto il pomeriggio libero perché sta per diventare papà per la prima volta. Lo riporta Lazio Style Radio.