Allenamento Lazio: rifinitura in vista del Napoli. Di seguito il report dell’allenamento di oggi della squadra capitolina

Terminata la rifinitura di oggi della Lazio a Formello in vista della sfida di domani contro il Napoli di Spalletti. Sarri recupera Patric dopo lo stop di ieri per sintomi influenzali, sarà probabilmente lui ad affiancare al centro della difesa Romagnoli. Il tecnico capitolino, tolto Casale, potrà finalmente scegliere dall’intera rosa.

Sulle fasce in vantaggio Marusic a destra e Hysaj a sinistra, mentre Lazzari spera in una chance, dopo essere tornato titolare in campionato contro la Samp.