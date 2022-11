Doppia seduta di allenamento per la Lazio a Formello: ecco il report prima del rompete le righe previsto per domani

Doppia seduta d’allenamento per la Lazio oggi a Formello prima del rompete le righe ufficiale previsto per domani. Sarri ritroverà i suoi giocatori martedì 29 novembre (nazionali esclusi).

SEDUTA POMERIDIANA – Stesse presenze della mattinata, l’unica aggiunta è quella di Luka Romero, riaggregato dopo la mezza giornata libera. Torello, possesso palla, esercitazioni di uno contro uno e due contro due, infine la partitella a campo ridotto. Immobile di nuovo in gruppo per l’intero allenamento.

SEDUTA MATTUTINA – Lazzari e Zaccagni hanno svolto allenamenti soltanto in palestra (acciacchi al polpaccio), mentre Patric è tornato in patria per curarsi all’infiammazione al ginocchio. Immobile da ieri si è riaggregato ai compagni: ritorno in gruppo confermato stamattina, ha svolto regolarmente la prima sgambata in programma. Il suo recupero è ultimato.