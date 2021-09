Allenamento Lazio, seduta di scarico post Torino. Domani le prove tattiche

Allenamento Lazio, all’indomani della sfida contro il Torino, seduta di scarico per i biancocelesti. Da domani testa al derby

All’indomani del match contro il Torino, la Lazio è tornata in campo a Formello per l’allenamento mattutino. Seduta di scarico per la squadra, in campo chi non è stato impiegato ieri e chi è sceso in campo nel secondo tempo, per il resto del gruppo lavoro in palestra (anche per Pedro, subentrato nel secondo tempo).

Alla fase di riscaldamento sono succedute esercitazioni tecniche e partitelle a campo ridotto, 8 contro 8. Ai box sempre Zaccagni, che probabilmente tornerà dopo la sosta salvo sorprese. Domani scatteranno le prove tattiche in vista del derby, la rifinitura dirà molto sulle scelte di Maurizio Sarri nella Stracittadina.