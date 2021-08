Allenamento Lazio, c’è Luiz Felipe: il brasiliano in gruppo

Allenamento Lazio: sospiro di sollievo in casa Lazio per Luiz Felipe. Il brasiliano lavora in gruppo con i compagni

Si lavora in quel di Formello, con in testa l’Empoli. La partita di sabato, che darà il via alla stagione, è sempre più vicina. In casa Lazio però c’è modo di sorridere. Infatti Luiz Felipe c’è e lavora con il resto del gruppo. Spazzate via le preoccupazioni di ieri, causa allenamento saltato.

DIFESA – Sarri dunque può lavorare con il reparto difensivo al completo, vista anche la presenza di Marusic. Il montenegrino è rientrato dopo l’affaticamento che l’ha costretto a saltare l’amichevole con il Sassuolo. Ora però è ballottaggio con Lazzari per una maglia da titolare. Oggi in mattinata lavoro fisico, incentrato su forza e rapidità, per il reparto arretrato, che poi ha svolto una fase tattica.

CENTROCAMPO E ATTACCO – Soltanto fase atletica invece per centrocampisti e attaccanti, dove spicca la presenza di Milinkovic, ieri tenuto a riposo per un leggero risentimento. Ora appuntamento alle 17.45 per la seconda seduta. L’Empoli, come detto, è davvero lì dietro l’angolo.