Allenamento Lazio, ritorna Immobile: «Ci siamo»

La Lazio si è ritrovata oggi a Formello per una seduta mattutina di allenamento per riprendere la preparazione in vista dell’Empoli il prossimo 6 gennaio. Tra i presenti anche Ciro Immobile, finalmente negativizzato dopo aver passato le vacanze in quarantena a causa del Covid.



Il capitano biancoceleste ha festeggiato il ritorno in campo con una foto pubblicata tra le sue storie Instagram: «Ci siamo»