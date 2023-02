Allenamento Lazio: ritorno a Formello dopo la vittoria con la Salernitana. Il report dell’allenamento della squadra in vista della sfida col Cluj

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il report dell’allenamento di oggi fatto dalla squadra capitolino. Out per Radu e Romagnoli, per problemi muscolari, più Milinkovic ieri out per un virus gastrointestinale, e Marcos Antonio, fermo a sorpresa stamattina. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Allenamento mattutino per la squadra biancoceleste che, dopo la vittoria contro la Salernitana, è tornata in campo alle ore 11:00 presso il Centro Sportivo di Formello. Archiviata una prima fase di attivazione muscolare, i calciatori che non sono scesi in campo dal primo minuto nel match dell’Arechi, hanno svolto un lavoro di carattere tecnico seguito da brevi fasi tattiche. La seduta è poi proseguita con una partitella a campo ridotto prima di alcune esercitazioni atletiche che hanno concluso l’allenamento»