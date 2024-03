Allenamento Lazio: Martusciello guida da solo la seduta. Il report completo

Allenamento Lazio: Martusciello guida la squadra da solo, staff di Sarri fuori da Formello. Ancora out Patric e Rovella

Nel caos dettato dalle dimissioni di Maurizio Sarri, la Lazio continua a preparare la sfida di sabato contro il Frosinone. In campo c’è solo Martusciello: il resto dello staff di Sarri ha deciso di dimettersi proprio come l’ex tecnico e si trova già fuori Formello.

Oltre a Provedel, che verrà rivalutato più avanti, assenti anche Patric e Rovella che non recupereranno per la gara contro gli uomini di Di Francesco. Regolarmente presente Guendouzi che sarà in campo sabato dopo il ricorso accolto in mattinata che gli ha tolta una delle due giornate di squalifica.