Allenamento Lazio, Hoedt o Parolo al posto di Acerbi. Ancora out Caicedo

Le ultime dall’allenamento della Lazio, con Inzaghi impegnato nelle scelte di formazione in vista del Genoa. Hoedt si candida per un posto

Vigilia di prove tattiche per Simone Inzaghi a Formello in vista del match tra la sua Lazio e il Genoa, previsto per domenica alle 12.30. Come ieri, Luiz Felipe ha partecipato alla seduta in gruppo seppur parzialmente, lasciando poi il campo per un lavoro differenziato. Troppo presto per contare sul brasiliano, visto lo stop di tre mesi con annessa operazione alla caviglia. Il rischio sarebbe elevato e lo staff medico biancoceleste rimane giustamente prudente.

Al posto dello squalificato Acerbi quindi, si candida per una maglia da titolare Wesley Hoedt, con Marusic e Radu confermati al suo fianco. L’alternativa all’olandese porta il nome di Marco Parolo, che nell’occasione potrebbe essere arretrato in difesa. Sul campo si è rivisto anche Leiva dopo l’assenza di ieri, e dovrebbe partire nuovamente titolare contro la squadra di Ballardini dopo quanto di buono fatto contro il Milan. Inzaghi deve inoltre scegliere l’esterno di sinistra. I dubbi sono tra Lulic, ok contro i rossoneri, e Fares. Assente Caicedo, tormentato dalla fascite plantare. L’ecuadoriano ieri aveva disputato parte della seduta in gruppo.