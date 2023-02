Allenamento Lazio: ritorno a Formello in vista della Samp, Immobile affaticato dalla trasferta col Cluj. Ecco il report dell’allenamento di oggi

Oggi la Lazio è ritornata ad allenarsi a Formello in vista della patita di lunedì contro la Sampdoria. Per il tecnico capitolino tanti recuperi: Pedro dopo l’intervento al setto nasale, Milinkovic che è ritornato ad allenarsi dopo la gastroenterite che l’aveva bloccato prima della sfida contro la Salernitana, anche Romagnoli e Radu si sono riaggregati al gruppo dopo l’out per lesioni muscolari.

Mentre per oggi il capitano Immobile è rimasto a riposo dopo aver chiuso affaticato la trasferta contro il Cluj. Per Zaccagni, invece, soltanto palestra, l’attaccante sta smaltendo il virus che lo aveva colpito e indebolito da mercoledì.