Allenamento Lazio: Immobile stringe i denti. Dubbio a centrocampo

Allenamento Lazio: Immobile si allena regolarmente con il resto dei compagni. Sarri con un dubbio a centrocampo

Giornata di rifinitura in quel di Formello. Tutte le attenzioni erano inevitabilmente per Ciro Immobile. E si può tirare un sospiro di sollievo. L’attaccante si è regolarmente allenato con il resto dei compagni. La contusione si sta pian piano riassorbendo e il numero 17 dovrebbe quindi scendere in campo dal 1′ contro il Bologna.

Il grande dubbio di Sarri riguarda il centrocampo, dove Luis Alberto tornerà dal 1′. Il ballottaggio è però tra Leiva e Cataldi, con il brasiliano che appare favorito. In difesa dovrebbe esserci Lazzari dal 1′, con Strakosha che ritroverà posto tra i pali.