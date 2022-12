Allenamento Lazio, sabato con doppia seduta. E Luis Alberto...

Doppia seduta di allenamento oggi per la Lazio in quel di Formello: occhi puntati in particolar modo su Luis Alberto

Infatti, mentre si sono allenati regolarmente gruppo Immobile, Lazzari e Zaccagni, che hanno ormai recuperato dai loro infortuni, lo spagnolo in mattinata ha lavorato solo in palestra, ma poi si è riunito ai compagni per la seconda sgambata, iniziata alle 15. Assente Marcos Antonio, alle prese con un attacco influenzale Presto si rivedranno a Formello anche Vecino e Milinkovic, entrambi eliminati dal Mondiale durante la fase a gironi.

Domani è previsto un allenamento mattutino, mentre ci sarà una doppia seduta anche lunedì, martedì e venerdì. Insomma, il programma di lavoro in casa biancoceleste è davvero molto intenso.