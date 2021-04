Allenamento Lazio: seduta tattica per la squadra, Luis Alberto a riposo

La Lazio è tornata a Formello per il primo allenamento in vista del Verona: assenti Luis Alberto e Patric

La Lazio si è ritrovata a Formello per la ripresa degli allenamenti: il primo appuntamento della settimana che porterà al match contro il Verona.

Dopo una prima, ampia, parentesi dedicata al riscaldamento atletico, Inzaghi ha fatto lavorare i suoi sulla tattica: Marusic è stato provato nel terzetto difensivo, ma – vista l’assenza di Lazzari – potrebbe riprendersi il posto sulla corsia di destra.

In gruppo non si sono visti Luis Alberto – che sta recuperando da una distorsione alla caviglia e Patric, alle prese con un problema alla schiena. A riposo anche il lungodegente Luiz Felipe.

Per concludere la sessione, la rosa è stata impegnata con la canonica partitella a campo ridotto.