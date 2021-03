Allenamento Lazio: in campo pochi giocatori. Varie le assenze

Allenamento Lazio: i biancocelesti tornano ad allenarsi dopo due giorni di riposo. Assenti i tanti nazionali, si comincia a lavorare in vista dello Spezia

Torna in campo la Lazio. La squadra biancoceleste è tornata a svolgere allenamento dopo due giorni di riposo. Assenti i tanti Nazionali partiti per giocare con le rispettive selezioni. Solamente 12 giocatori di movimento sono scesi in campo a Formello.

Oltre ai giocatori impegni con le Nazionali, assenti anche Reina, Luis Alberto, Lulic, Fares e Caicedo, questi ultimi due infortunati. Non c’è neanche Luiz Felipe, ancora out dopo l’intervento.