Allenamento Lazio: fase tattica in vista del Napoli e triangolare

La Lazio è scesa oggi in campo per l’allenamento in vista del Napoli. Fase tattica e poi triangolare per la squadra di Inzaghi

In vista della sfida contro il Napoli, la Lazio è scesa in campo a Formello per l’allenamento pomeridiano. Il report:

«Al termine di un riscaldamento tecnico, la rosa biancoceleste ha svolto un’ampia fase tattica in vista del match di domenica contro il Napoli. La seduta è proseguita con un blocco atletico per i calciatori impiegati dal primo minuto a Benevento, mentre il resto della rosa ha svolto un triangolare a campo ridotto. Nella giornata di domani è prevista una seduta mattutina».