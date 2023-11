Allenamento Lazio: domani la ripresa in vista del Cagliari. Un giorno di riposo per la squadra di Sarri

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica che domani ci sarà la ripresa degli allenamenti della squadra di Sarri. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO– «Un giorno di riposo per la squadra. Archiviata la vittoria contro il Celtic, la Lazio tornerà ad allenarsi nella giornata di domani in vista del prossimo impegno in casa contro il Cagliari, in programma sabato 2 dicembre alle ore 18:00.

Gli uomini di Sarri si ritroveranno presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta solo sulla piattaforma www.sslazio.it, Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, e Lazio Style Radio, 89.3 FM ».