Allenamento Lazio, i ragazzi a Formello in chiave Cagliari! Il report

Allenamento Lazio, i biancocelesti di Maurizio Sarri quest’oggi a Formello per preparare la gara in programma con il Cagliari. Il report

Sabato 21 febbraio alle ore 20:45 andrà in scena Cagliari Lazio, gara valida per il 26° turno di Serie A. A Formello è ufficialmente iniziata la preparazione in vista della trasferta sarda, con Maurizio Sarri che valuta attentamente le condizioni della rosa tra possibili rientri e nodi ancora da sciogliere!

Cagliari Lazio, Basic e Zaccagni ancora a parte

La ripresa degli allenamenti, dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico, ha visto Basic e Zaccagni lavorare ancora a parte. I due non si sono riaggregati al gruppo e hanno svolto solo un differenziato. Lo staff medico conta di reinserirli nella doppia seduta di mercoledì o al più tardi giovedì. Solo a ridosso del match si capirà se potranno essere convocati per Cagliari Lazio.

Attenzione anche a Mario Gila, alle prese con un problema al ginocchio sinistro: lo spagnolo è a rischio forfait. In compenso, rientrerà Alessio Romagnoli, pronto a guidare la difesa al centro accanto a uno tra Provstgaard e Patric.

Cagliari Lazio, probabile formazione e scelte offensive

Sulle corsie laterali, Nuno Tavares appare in vantaggio su Pellegrini a sinistra, mentre a destra sarà ancora confermato Marusic, con Lazzari indisponibile. In mezzo al campo, senza Basic, potrebbe essere riproposto il trio Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor.

In attacco, conferma possibile per Isaksen, Maldini e Noslin, con Rovella, Dia, Ratkov e Cancellieri pronti a subentrare. Assente Pedro, che tornerà tra circa un mese. La settimana sarà decisiva per definire l’undici titolare in vista di una gara fondamentale per la stagione biancoceleste.