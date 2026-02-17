Formello
Allenamento Lazio, i ragazzi a Formello in chiave Cagliari! Il report
Allenamento Lazio, i biancocelesti di Maurizio Sarri quest’oggi a Formello per preparare la gara in programma con il Cagliari. Il report
Sabato 21 febbraio alle ore 20:45 andrà in scena Cagliari Lazio, gara valida per il 26° turno di Serie A. A Formello è ufficialmente iniziata la preparazione in vista della trasferta sarda, con Maurizio Sarri che valuta attentamente le condizioni della rosa tra possibili rientri e nodi ancora da sciogliere!
Ultimissime Lazio LIVE: Lotito fa chiarezza sullo stadio Flaminio! Le parole del presidente e molto altro
Cagliari Lazio, Basic e Zaccagni ancora a parte
La ripresa degli allenamenti, dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico, ha visto Basic e Zaccagni lavorare ancora a parte. I due non si sono riaggregati al gruppo e hanno svolto solo un differenziato. Lo staff medico conta di reinserirli nella doppia seduta di mercoledì o al più tardi giovedì. Solo a ridosso del match si capirà se potranno essere convocati per Cagliari Lazio.
Attenzione anche a Mario Gila, alle prese con un problema al ginocchio sinistro: lo spagnolo è a rischio forfait. In compenso, rientrerà Alessio Romagnoli, pronto a guidare la difesa al centro accanto a uno tra Provstgaard e Patric.
Cagliari Lazio, probabile formazione e scelte offensive
Sulle corsie laterali, Nuno Tavares appare in vantaggio su Pellegrini a sinistra, mentre a destra sarà ancora confermato Marusic, con Lazzari indisponibile. In mezzo al campo, senza Basic, potrebbe essere riproposto il trio Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor.
In attacco, conferma possibile per Isaksen, Maldini e Noslin, con Rovella, Dia, Ratkov e Cancellieri pronti a subentrare. Assente Pedro, che tornerà tra circa un mese. La settimana sarà decisiva per definire l’undici titolare in vista di una gara fondamentale per la stagione biancoceleste.
News
Biglietti Lazio Sassuolo, sono state rese note le modalità d’acquisto! Le ultime
Biglietti Lazio Sassuolo, ecco tutte le informazioni necessarie in occasione della gara con i neroverdi. Il punto La Lazio ha...
Cagliari Lazio, i ragazzi di Pisacane sono carichi in vista della gara. Cosa filtra
Cagliari Lazio, si accosta la gara dell’Unipol Domus! Ecco quanto filtra dal report odierno degli avversari Smaltita la sconfitta casalinga...
Allenamento Lazio, i ragazzi a Formello in chiave Cagliari! Il report
Allenamento Lazio, i biancocelesti di Maurizio Sarri quest’oggi a Formello per preparare la gara in programma con il Cagliari. Il...