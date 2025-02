Allenamento Lazio, i biancocelesti si preparano ad affrontare il Monza: il report completo

Allenamento Lazio, le ultime in vista della sfida di domenica contro il Monza. La situazione

La scelta del tecnico della Lazio per domenica dovrebbe ricadere su Tavares, oggi testato subito nell’undici di riferimento. Ai test tattici hanno partecipato anche i due neoacquisti: Belahyane , Provstgaard come centrale di sinistra.

Ai box ci sono Patric, Vecino e Hysaj. Pellegrini non potrà essere convocato, stamattina ha svolto lo stesso la sgambata con il resto della rosa. Le scelte dalla metà campo in su sembrano scontate: Guendouzi e Rovella inamovibili a centrocampo, Isaksen, Dia e Zaccagni confermati alle spalle di Castellanos. Ci sono altre due sedute per arrivare alla decisione finale.