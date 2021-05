Allenamento Lazio: tanti assenti in vista del Sassuolo

Allenamento Lazio: la squadra ha lavorato in vista del match col Sassuolo, facendo i conti con diverse assenze

La Lazio si è ritrovata al Centro Sportivo di Formello per l’allenamento in vista dell’ultima gara del campionato di Serie A 2020-2021 contro il Sassuolo. Sotto gli occhi della sindaca di Roma Virginia Raggi e della sua famiglia, la squadra ha lavorato agli ordini di Simone Inzaghi in vista di questo match.

La seduta è stata incentrata su esercitazioni di possesso palla, con massimo due tocchi da parte dei giocatori. Tuttavia, i biancocelesti erano a ranghi molto ridotti: infatti, erano tantissimi gli assenti sul terreno del Fersini. Oltre ad Acerbi, che ha lavorato a parte, non c’erano Luiz Felipe e Luis Alberto (squalificati) e neanche Milinkovic, Immobile, Correa e Caicedo.