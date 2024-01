Allenamento Lazio, out Immobile e Luis Alberto. In gruppo Romagnoli

Allenamento Lazio, novità dalla prima seduta del 2024 in casa biancoceleste: fuori Immobile e Luis Alberto. Torna in gruppo Romagnoli

La Lazio è tornata oggi al lavoro per la prima seduta di allenamento del 2024. Come appreso da Lazionews24 gli unici assenti erano Luis Alberto e Immobile, acciaccati dopo le ultime uscire in campionato.

Si è rivisto invece per l’intera seduta con il resto del gruppo Alessio Romagnoli. Notizie positive dal difensore, che potrebbe tornare così tra i convocati per la trasferta di Udine. Presente anche Pellegrini dopo i problemi riscontrati con il Frosinone.