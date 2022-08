Allenamento Inter, i nerazzurri corrono in vista della Lazio: out Mkhitaryan

Allenamento Inter, la squadra di Inzaghi corre in vista della Lazio: differenziato per Bellanova e Mkhitaryan

Lazio ed Inter corrono in vista della gara dell’Olimpico di venerdì. All’appello di Inzaghi mancano Bellanova e Mkhitaryan: il primo impegnato con un lavoro differenziato per smaltire un fastidio alla caviglia; l’ex Roma ai flessori della coscia sinistra, ma non ci sarà per l’appuntamento.

Il tecnico intanto prova a sciogliere qualche dubbio di formazione: se davanti la coppia Lukaku-Lautaro sembra inamovibile, i ballottaggi sono sulla fasce con Dumfries e Dimarco favoriti su Darmian e Gosens. A centrocampo spazio a Barella, Brozovic e Calhanoglu, conferme anche in difesa col terzetto Skriniar-de Vrij-Bastoni.