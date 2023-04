Allenamenti Lazio, la ripresa in vista dell’Inter

Allenamenti Lazio, i biancocelesti si sono ritrovati per iniziare a preparare la sfida in trasferta di domenica contro l’Inter

Archiviata l’amara sconfitta contro il Torino di ieri, a Formello la Lazio si è ritrovata per iniziare a preparare il match di domenica alle ore 12.30 contro l’Inter di Inzaghi. La squadra si è trovata questa mattina per l’attività di scarico dopo il match contro i granata.

L’attività è quella classica di mister Sarri, vale a dire coloro che ieri hanno giocato titolari hanno svolto un lavoro in palestra, mentre quelli che non sono scesi in campo hanno svolto un lavoro di tattica. Immobile ha riposato visto che rientra da un infortunio grave. La squadra si ritroverà dopo 24 ore di relax, martedì pomeriggio.