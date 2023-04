Allenamenti Lazio, la ripresa in vista della sfida contro il Torino

Allenamenti Lazio, la squadra ha ripreso a lavorare in vista della gara di questo weekend contro il Torino di Juric

Archiviata la vittoria contro lo Spezia, la Lazio quest’oggi ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di questo weekend contro il Torino di Juric. Sarri per il match contro i granata e non solo deve fare i conti con l’assenza di Immobile, a causa purtroppo del suo incidente ormai noto. L’idea del tecnico toscano è quella di formare un tridente composto da Anderson, Zaccagni e Pedro.

Il comandante inoltre deve fare i conti con l’assenza di Cataldi per squalifica e con Vecino alle prese coi dolori al ginocchio.