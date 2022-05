Allegri: «Gol Milinkovic? Rabbia passata, ma su Cuadrado è fallo netto»

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

ADDIO CHIELLINI – «Stasera è stata una serata meravigliosa, piena di emozioni, la serata di Chiellini e Dybala. Uno smette, è GIorgio Chiellini, ha dato al calcio italiano, europeo e mondiale tantissimo come passione e amore per il proprio lavoro. Un po’ di video di Chiellini andrebbero messi a Coverciano per vedere come si difendere e nei settori giovanili Ha lasciato molto Giorgio anche a me, a livello personale e umano quando sono arrivato alla Juventus. Lui, Barzagli, Buffon, Bonucci, Marchisio mi hanno fatto conoscere la Juventus e mi hanno aiutato».

GOL MILINKOVIC E RABBIA – «Mi è passata, ma dispiace. Era bello concludere con una bella vittoria. Eravamo in difficoltà, non avevamo giocatori. Si sono ben comportati. Poi il segnale è l’emblema dell’annata. Bisogna riabituarsi velocemnte a vincere».

«Serata emozionane per Chiellini e Dybala. Quello su Cuadrado era fallo ma a prescindere quella palla lì andava portata sulla bandierina. Quella di questa sera è una serata diversa, eravamo numericamente corti. Chi ha giocato ha fatto bene, era importante non perdere, alla fine è stata una bellissima serata».

