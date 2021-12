Dionisi: «Abbiamo dimostrato di voler vincere più della Lazio»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato post-partita della gara contro la Lazio: le sue parole

PARTITA – «Da tutti i punti di vista oggi meritavamo di vincere, abbiamo messo tanta qualità in campo, abbiamo concesso poco. Sapevamo che avevamo davanti una squadra forte ma abbiamo giocato a viso aperto e il risultato è giusto. Non credo nella fortuna o nella sfortuna, oggi abbiamo fatto vedere che volevamo vincere più della Lazio».

PERCORSO – «Ci vuole tempo, io e la società abbiamo molta pazienza. So quanti margini di miglioramento ha la mia squadra, non dobbiamo affossare un calciatore se fa un errore. Possiamo migliorare nella prestazione e nella lettura di alcune situazioni oltre all’approccio in partite più semplici. Oggi ci godiamo prestazione e risultato».

RENDIMENTO – «C’è tanta differenza nel fare bene alcune partite e avere continuità. Oggi non ci riusciamo, a volte sembra che ci accontentiamo della prestazione. Anche oggi abbiamo concesso delle ripartenze sanguinose, è normale che la società faccia dei ricambi ed è ovvio che il processo rallenta un pochino. Però questo è lo step che dobbiamo fare».

MERCATO E GIOVANI – «Non mi soffermo sul mercato, le valutazioni le faccio con la società. I giovani vanno supportati e capiti, la loro fama viene prima dei loro successi, delle volte non meritano i titoli che gli fanno i giornali. Stanno però crescendo, vedo che hanno voglia di crescere».