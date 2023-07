Ex Lazio, Kolarov lascia la carica di DS del Pisa: è ufficiale

Aleksandar Kolarov, ex terzino della Lazio, ha lasciato la carica di Direttore Sportivo del Pisa: arriva il comunicato ufficiale

IL COMUNICATO – Il Pisa Sporting Club informa che il sig. Aleksandar Kolarov, investito lo scorso 3 giugno del ruolo di Direttore Sportivo, ha comunicato alla Società la decisione di non formalizzare l’accordo, rinunciando all’incarico.