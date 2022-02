Aldair: «Nessuna possibilità che i tifosi della Roma tifino Lazio contro il Porto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex difensore della Roma Aldair ha parlato del match tra Lazio e Porto

Aldair, storico ex difensore della Roma, in una intervista ad A Bola ha parlato in vista del match tra Lazio e Porto d’Europa League.

TIFOSI ROMA – «Non c’è possibilità che un solo tifoso della Roma tiferà per la Lazio. In nessun caso, la rivalità è troppo forte e l’FC Porto può dare per scontata una cosa: il giorno della partita i tifosi della Roma saranno al 100% per la squadra portoghese».

CONCEICAO – «Lo conosco bene da quando ha giocato in Italia, alla Lazio e all’Inter, non c’è dubbio che da allenatore sta facendo un ottimo lavoro all’FC Porto, coerente, gli anni aiutano a creare automatismi, vedo la squadra in un buon momento».