Alcaraz Lazio, l’occasione NON E’ TRAMONTATA: c’è un aspetto che CONVINCE del suo acquisto

Alcaraz Lazio, un’occasione ancora in piedi quella di arrivare al giocatore argentino: un aspetto convince Fabiani a comprarlo

Secondo quanto riportato da Radiosei, il calciomercato Lazio sarebbe ancora sulle tracce di Charly Alcaraz del Southampton, considerato ancora come un obiettivo papabile per rinforzare la rosa a disposizione di mister Baroni.

L’argentino piace in primis per la sua duttilità e presto potrebbe fare ritorno nel campionato italiano dopo i sei mesi di prestito alla Juventus. Anche per quanto riguarda l’iscrizione alla lista non ci sarebbero problemi, essendo lui un Under 22.