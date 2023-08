Lazio Genoa, le parole di Gilardino nel pre-partita

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Prima di Lazio-Genoa, Alberto Gilardino ha parlato a Sky:

Abbiamo lavorato tanto in settimana. Ho sempre detto che questa squadra deve essere sempre camaleontica. Indipendentemente dei moduli e dai numeri stasera ci vuole la prestazione di una squadra che vogliamo vedere. Una squadra compatta e determinata, questo ci aspetta stasera. Come si affronta la Lazio? E’ una squadra forte che l’anno scorso è arrivata seconda. Hanno un grande allenatore, ci vuole una partita perfetta sotto tutti i punti di vista. Noi vogliamo fare una prestazione importante. Sappiamo le insidie della gara ma non vogliamo solo difenderci