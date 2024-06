Albania, Strakosha: «Ora ci prepariamo per l’Italia, sappiamo che sarà molto difficile. Ma…». Le parole del giocatore

Thomas Strakosha si avvicina a Euro 2024. Il portiere dell’Albania ha parlato dell’impegno europeo che aspetta la sua nazionale. Queste le parole dell’ex Lazio a SuperSport.

PAROLE– «Mi sento bene e ci alleniamo tutti forte, lo si vede anche in campo. È importante terminare questa fase perché è come una fase di preparazione. E’ positivo che abbiamo chiuso l’amichevole con una vittoria e ora ci prepariamo per l’Italia. La qualità degli avversari è ben nota quindi adesso ci prepariamo al massimo in modo che quando arriveranno le partite saremo pronti. Ho molta fiducia nella squadra, dobbiamo difendere tutti insieme. Sappiamo che sarà molto difficile superare questo girone. Ma abbiamo dimostrato di avere speranza, voglia e lo spirito albanese di chi non si arrende mai e speriamo di qualificarci».